Valilikten hafta sonu uyarısı: Motosiklet ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli Valiliği, kent genelinde etkisini göstermesi beklenen şiddetli fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yeni bir tedbir kararı aldı.

Meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan değerlendirmelerin ardından, trafikte can ve mal güvenliğini korumak amacıyla bazı araç grupları için geçici kısıtlamaya gidildi.

Alınan kararla birlikte motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı belirli bir süreyle sınırlandırıldı.

İşte kısıtlamanın geçerli olduğu saatler:

MOTOSİKLETLERE TRAFİĞE ÇIKMA YASAĞI

Kocaeli Valiliği, kent genelinde beklenen şiddetli fırtına nedeniyle hafta sonu için önemli bir trafik tedbiri aldı.

Yapılan açıklamaya göre, motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı.

Valilik kararına göre yasak, Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak ve Pazar günü saat 09.00’a kadar devam edecek.

Belirtilen saatler arasında söz konusu araç gruplarının, olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla tedbiren trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.