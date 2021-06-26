Haberler

İç Haber

Van'da 205 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 205 kilo eroin ele geçirildi

Edremit ve İpekyolu'nda polisin şüphe üzerine durdurduğu iki araç ile bir adreste, narkotik köpek 'Irmak' ile yapılan aramada 205 kilo 240 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.