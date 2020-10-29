Van'da 210 kaçak göçmen yakalandı

Şüphe üzerine arama yapılan tır dorsesinde, yurda yasa dışı yollardan giriş yapan 210 göçmen çıktı.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi görevlileri, Van'da göçmen ve kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Erciş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan E.K.'nin kullandığı tırda arama yapıldı.

DORSEDEN 210 GÖÇMEN ÇIKTI

Aramada, tırın dorsesinde saklanan 18'i çocuk, 11'i kadın 170 Afganistan, 26 Pakistan, 9 Irak, 4 Bangladeş ve 1 Özbekistan uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlendi.

SÜRÜCÜYE GÖZALTI

Tır sürücüsünü gözaltına alan ekipler, göçmenleri işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edecek.