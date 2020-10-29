Dolar
8.3151
0.7085%
Euro
9.7656
1.1224%
Altın
1879.26
0.1188%
Borsa
1126.99
-2.2244%
G. Altın
501.865
0.673%
Bitcoin
109909.46
-0.3006%
EXEN Coin
11.00
1.47%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Van'da 210 kaçak göçmen yakalandı

    Şüphe üzerine arama yapılan tır dorsesinde, yurda yasa dışı yollardan giriş yapan 210 göçmen çıktı.
    • AA
    • 29.10.2020 - 11:44
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 12:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da 210 kaçak göçmen yakalandı

    Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi görevlileri, Van'da göçmen ve kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

    Bu kapsamda Erciş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan E.K.'nin kullandığı tırda arama yapıldı.

    DORSEDEN 210 GÖÇMEN ÇIKTI

    Aramada, tırın dorsesinde saklanan 18'i çocuk, 11'i kadın 170 Afganistan, 26 Pakistan, 9 Irak, 4 Bangladeş ve 1 Özbekistan uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlendi.

    SÜRÜCÜYE GÖZALTI

    Tır sürücüsünü gözaltına alan ekipler, göçmenleri işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edecek.

    Van da 210 kaçak göçmen yakalandı #1

    Van da 210 kaçak göçmen yakalandı #2

    Van da 210 kaçak göçmen yakalandı #3

    Van da 210 kaçak göçmen yakalandı #4

    Görüş Bildir