Van'da ambulans helikopter, hamile kadın için havalandı

AA & Ensonhaber

Van İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 24 yaşındaki hamile bir kadının durumu, ileri tetkik ve müdahale gerektirdiği için acil olarak Van’a sevk edilmesine karar verildi.

HAMİLE KADIN, AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

Zorlu coğrafi koşullar ve zamanla yarışılan bu süreçte devreye ambulans helikopter girdi. Kısa sürede ilçeye ulaşan ekipler, hastayı güvenli şekilde helikoptere alarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakletti. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.