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    Van'da hem koyun güdüyorlar hem de ders çalışıyorlar

    Van'da öğrenciler, koyunları otlatmak için meraya götürerek hem ailelerine yardımcı oluyor hem de bir araya gelip ders çalışıyor.
    • DHA
    • 11.11.2020 - 08:48
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 09:41
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    Van'da hem koyun güdüyorlar hem de ders çalışıyorlar

    Van'ın Bahçesaray ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki 100 haneli Çatbayır Mahallesi'nde yaşayan öğrenciler, haftanın 2 günü okula gidiyor.

    KOYUN GÜDERKEN DERS ÇALIŞIYORLAR

    Öğrenciler; haftanın diğer günlerinde ise koyunları otlatmak için meraya götürerek hem ailelerine yardımcı oluyor hem de bir araya gelip ders çalışıyor.

    Öğrencilerden Bahçesaray Kız Yatılı Bölge Okulu (YİBO) 6'ncı sınıf öğrencisi Eylül Kayan (12), tek GSM hattının kısmen çektiğini, bundan dolayı da zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

    Yetkililerden, tablet bilgisayar ve daha sağlıklı çalışan internet alt yapısı istediklerini anlatan Kayan, "İnternete bazen bağlanamıyoruz. Biz de bu açığımızı gidermek için fırsatını bulduğumuz her yerde ders çalışıyoruz. Yetkililerden de tablet bilgisayar ve daha sağlıklı çalışan internet altyapısı istiyoruz" dedi.


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