Van'da kripto para üretim cihazı ele geçirildi

Van’da jandarma ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda kripto para üretim cihazı ele geçirildi.

Van'da sosyal medya platformu üzerinden kripto para üretim cihazının satıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, operasyon başlattı.

KRİPTO PARA ÜRETİM CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekipleri, bir adrese düzenlenen operasyonda kripto para üretim cihazı ele geçirildi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, cihazla 1 yıllık süreç içerisinde yaklaşık 350 bin TL tutarında kripto para üretimi gerçekleştirildiği tespit edildi.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Van Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 02.09.2021 tarihinde herkese açık sosyal medya platformlarında kripto para üretim cihazının internet üzerinden satışa sunulduğu bilgisine ulaşılarak harekete geçildi. Jandarma personeli belirlenen adrese operasyon düzenleyerek, yapılan aramada kripto para üretiminde kullanıldığı ve piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan, aritmetiksel hesaplamaları yerine getirebilen ve herhangi bir insan müdahalesi olmadan işlem sırasında mantıksal kararlar verebilen kripto para üretim cihazı ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 1 kişi gözaltına alınırken, cihazla 1 yıllık süreç içerisinde yaklaşık 350 bin TL tutarında kripto para üretimi gerçekleştirildiği tespit edilmiştir"