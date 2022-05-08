Van'da Mayıs ayında karla mücadele sürüyor

Van'da Mayıs ayında yağan yoğun kar sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Van-Hakkari karayolundaki Güzeldere Geçidi kar sebebiyle trafiğe kapandı.

Van'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı Mayıs ayında da etkili oluyor.

Yağan kar nedeniyle Güzeldere Geçidi taşıt trafiğine kapatıldı.

Araçlar yolda kaldı

Van-Hakkari kara yolunun 2 bin 730 rakımdaki Güzeldere Geçidi'nde etkili olan yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.





"Çalışmalar aralıksız devam ediyor"

AA'nın haberine göre, Başkale Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Güzeldere Geçidi kar ve tipi nedeniyle saat 18.45 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır. Kesintisiz ulaşım için çalışmalar aralıksız devam ediyor, yol açılınca trafik tekrar sağlanacaktır" denildi.



