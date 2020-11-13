Van'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı

Van Erciş karayolunda, kaçak göçmenleri taşıyan minibüsünün takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Yurda yasa dışı yollarla giren göçmenleri taşıyan, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Van Erciş karayolunda kontrolden çıkarak takla attı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Hurdaya dönen araçta ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Yol kenarında ilk müdahaleleri yapılan göçmenler, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı ViDEO