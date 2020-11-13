Dolar
7.666
-0.2965%
Euro
9.0737
-0.2648%
Altın
1887.18
0.6152%
Borsa
1291.29
1.5364%
G. Altın
463.507
-0.0836%
Bitcoin
124741.86
0.2832%
EXEN Coin
12.36
-0.24%
13ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 13 C
    Van'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı

    Van'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı

    Van Erciş karayolunda, kaçak göçmenleri taşıyan minibüsünün takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 13.11.2020 - 08:32
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 09:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Yurda yasa dışı yollarla giren göçmenleri taşıyan, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Van Erciş karayolunda kontrolden çıkarak takla attı.

    2 KİŞİ ÖLDÜ

    Hurdaya dönen araçta ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

    Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

    Yol kenarında ilk müdahaleleri yapılan göçmenler, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Van da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı #1

    Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı ViDEO

    Van da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı #2

    Van da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı #3

    Van da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı #4

    Van da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı #5

    Van da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı #6

    Van da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı #7

    Van da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı #8

    Van da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir