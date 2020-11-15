Vaniköy Camii'nde yangın

Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın söndürülürken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Vaniköy Camii'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin denizden ve karadan müdahalesiyle söndürülürken, cami kullanılamaz hale geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangına ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "Bugün öğlen saatlerinde tarihi Vaniköy Camii'nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangın, Sahil Güvenlik ve İBB itfaiye ekiplerinin denizden ve karadan yaptıkları hızlı ve yoğun müdahale çalışmaları neticesinde söndürülmüştür." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl Emniyet Müdürlüğümüzce; itfaiye raporu, çevredeki kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının bilgileri doğrultusunda yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespitine yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştır. Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’nce bir süre önce hazırlanan tarihi Vaniköy Camimizin rölöve ve restitüston projesi onaylatılarak, restorasyon projesi Koruma Kurulu’na sunulmuş olup, onay safhasında bulunmaktadır. Koruma Kurulu izinlerini müteakip, camimizin restorasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır."

Üsküdar'da tarihi camide yangın VİDEO

VANİKÖY CAMİİ'NİN TARİHİ

İstanbul Boğazı'na kıyısı olan Üsküdar Kandilli’de Vaniköy Caddesi’nde bulunan Vaniköy Camii, 1670 yılında Vani Mehmet Efendi tarafından inşa edilmiştir. Sultan I. Mahmut zamanında ise camiye hünkar mahfili ilave edilmiştir.

Tek minareli ve tek şerefeli olan caminin girişi batıdandır. Dikdörtgen planlı, duvarları kargir, kırma yapılı bir yapıdır.