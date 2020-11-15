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    Vaniköy Camii'nin imamı yangını görünce fenalaştı

    Caminin imamı Mustafa Coşkun, çocuklarının cami ile birlikte küle dönen lojmanda kaldığını düşünerek baygınlık geçirdi.
    • DHA
    • 15.11.2020 - 17:00
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 19:16
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    Vaniköy Camii'nin imamı yangını görünce fenalaştı

    İstanbul'da, Çengelköy'deki 355 yıllık Vaniköy Camii'nde saat 13.35 sıralarında yangın çıktı.

    Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Denizden de müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

    İMAM BAYGINLIK GEÇİRDİ

    Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken cami ve yanında bulunan cami imamının kaldığı lojman kullanılmaz hale geldi.

    Yangın sırasında dışarıda olan Vaniköy Cami imamı Mustafa Coşkun, çocuklarının camide olduğunu sanarak baygınlık geçirdi.

    Coşkun'un yardımına yakınları koştu.

    Cami imamı Mustafa Coşkun olay yerine gelen ambulansta tedavi altına alındı.

    Vaniköy Camii'nin imamı yangını görünce fenalaştı VİDEO

    Vaniköy Camii nin imamı yangını görünce fenalaştı #1

    Vaniköy Camii nin imamı yangını görünce fenalaştı #2

    Vaniköy Camii nin imamı yangını görünce fenalaştı #3

    Vaniköy Camii nin imamı yangını görünce fenalaştı #4

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