Yağmurlu hava ülke genelinde etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Yağışlı hava özellikle iç ve batı kesimlerde etkili olurken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıkları, mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredecek.

Sıcaklıkların salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak kademeli olarak artması öngörülüyor.

BİRÇOK BÖLGEDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

Bugün, ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava görülecek.

İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yer yer yağmur ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar birçok ilde gündüz 15-20 derece seviyelerinde, gece ise 5-10 derece civarında olacak.

Özellikle Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu'da hafif yağışlı geçmesi bekleniyor.

YAĞMUR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Çarşamba günü yağışlı havanın biraz daha artması bekleniyor.

Yağmur ve sağanak yağışın İç Anadolu, Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yoğunlaşacağı öngörülüyor.

Güney kıyılarda daha az yağışlı, ancak bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların genel olarak 16-21 derece gündüz, bazı iç kesimlerde gece 8-13 derece olacağı değerlendiriliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ ÜLKE GENELİNDE DEVAM EDECEK

Perşembe günü ülke genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'nun kuzeyinde daha yaygın olacağı tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege'de parçalı bulutluluk ile yağış öngörülüyor.

Sıcaklıkların birçok yerde 17-22 derece civarında olacağı değerlendiriliyor.

YAĞMUR DEVAM EDERKEN SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Cuma günü yağışlı havanın birçok bölgede devam etmesi bekleniyor.

Özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı öngörülüyor.

Batı kesimlerde bulutlu havanın azalacağı, yer yer güneşli bir hava görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 18-23 derece bandına yükseleceği, özellikle batıda daha hissedilir bir artış yaşanacağı değerlendiriliyor.

YAĞMUR ÜLKEYİ TERK ETMEYE BAŞLIYOR

Cumartesi günü yağışlı bölgelerin azalması bekleniyor.

Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Karadeniz'in doğusunda hala yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Batı ve güney bölgelerde ise parçalı bulutlu ve güneşli havanın artacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların genel yükselişinin devam edeceği, birçok ilde gündüz 19-24 derece seviyelerine ulaşacağı değerlendiriliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

31 Mart Salı:

1 Nisan Çarşamba:

2 Nisan Perşembe:

3 Nisan Cuma:

4 Nisan Cumartesi: