Denizli'de mantar ararken karşısına maymun çıktı: Simitle oyalamaya çalıştı

Denizli’de mantar toplamak için ormanlık alana giden bir vatandaş, beklenmedik bir şekilde maymunla karşılaştı. Doğa Koruma ekipleri gelene kadar hayvanı oyalamaya çalışan vatandaş, simitle maymunu besledi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki Çamlık bölgesinde kuzugöbeği mantarı aramak için ormanlık alana giden Nizamettin Yiğit, doğada alışılmadık bir manzarayla karşılaştı. Ormanda ilerlediği sırada karşısına çıkan maymun, Yiğit’i şaşkına çevirdi.

EKİPLERİ ARADI, MAYMUNU OYALADI

Durumu hemen yetkililere bildiren Yiğit, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekipler bölgeye ulaşana kadar maymunu gözden kaybetmek istemeyen Yiğit, hayvanın bulunduğu bölgede kalarak farklı yöntemlerle onu oyalamaya çalıştı.

SİMİTLE BESLEDİ

Maymunun aç olabileceğini düşünen Yiğit, yanında bulunan simidi hayvana vererek hem karnını doyurmasını sağladı hem de bulunduğu yerde kalmasına yardımcı oldu.

Vatandaşın maymunu simitle beslediği ve kısa sürede hayvanla iletişim kurduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YAKALANAMADI

Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, maymunu yakalamak için çalışma başlattı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayvanın yakalanamadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

