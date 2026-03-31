Mersin'de heyelan felaketi: 25 hane ağır hasarlı

Mersin’in Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Mahallesi Fetilli mevkiinde, yoğun yağışların ardından yaklaşık 56 bin metrekarelik alanda heyelan meydana geldi. Bölgedeki yaklaşık 100 hane zarar görürken, 25 evin ağır hasarlı olduğu belirlendi. Hasarın boyutu, havadan çekilen görüntülerle de gözler önüne serildi.

BELEDİYE BAŞKANI SAHADA

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, felaket bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Tuncer, vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve mağduriyetlerin giderilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı. Evlerinde kalamayan vatandaşlar için geçici barınma çözümlerine yönelik çalışmalar başlatıldı. Kış mevsiminde bölgedeki düşük nüfus, olası can kaybının önüne geçti.

"TÜM İMKANLARIMIZLA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Başkan Tuncer açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

Yoğun yağış sonrası Fındıkpınarı Mahallemizde ciddi bir heyelan meydana geldi. İlk andan itibaren ekiplerimiz sahada. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Hasar gören hanelerle ilgili tespitler devam ediyor, barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hızlıca çözüm üretiyoruz. Çok şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Süreci yakından takip ediyoruz, tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız.

YETKİLİLER UYARIYOR

Bölgedeki risk durumuna göre yeni tedbirlerin alınabileceğini belirten yetkililer, vatandaşların resmi uyarıları dikkate almaları gerektiğini vurguladı.