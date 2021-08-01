Euro
10.0365
-0.32%
Dolar
8.4381
-0.21%
Altın
492.59
-0.93%
Borsa
1.393
0.09%
Bitcoin
343.199
-0.96%
EXEN Coin
24.60
-1.00%
32ºC
İstanbul
Güneşli 32 C

    Yangın nedeni ile Marmaris Datça karayolu trafiğe kapandı

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4 gündür devam yangınlara havadan ve karadan müdahaleler devam ederken farklı noktalara sıçrayan yangın yolları da kapatıyor.
    • İHA
    • 01.08.2021 - 18:35
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 19:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yangın nedeni ile Marmaris Datça karayolu trafiğe kapandı

    Marmaris’ten Datça’ya giden Armutalan Mahallesi üst tarafında yangın yola sıçradı.

    DATÇA, TURUNÇ YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

    Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş ekipleri Datça ve Turunç karayollarını trafiğe kapattı. Tatil için farklı şehirlerden gelenler geri çevrilirken, yol kenarlarında uzun araç kuyrukları oldu.

    BAZI TATİLCİLER YOLUN AÇIKLAMASINI BEKLEDİ

    Datça tarafına geçmek isteyen bazı tatilciler ise yolun kapalı olmasını bilmediklerini belirterek, yolun açılmasını bekleyeceklerini ifade ettiler.

    Yetkililer gelen araçların yangın söndürme müdahale ekiplerini yavaşlattığını hatırlatarak Marmaris istikametine gelecek olan vatandaşların biraz daha sabırla beklemelerini talep etti.

    Yangın nedeni ile Marmaris Datça karayolu trafiğe kapandı VİDEO

    Yangın nedeni ile Marmaris Datça karayolu trafiğe kapandı #1

    Yangın nedeni ile Marmaris Datça karayolu trafiğe kapandı #2

    Yangın nedeni ile Marmaris Datça karayolu trafiğe kapandı #3

    Yangın nedeni ile Marmaris Datça karayolu trafiğe kapandı #4

    Yangın nedeni ile Marmaris Datça karayolu trafiğe kapandı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir