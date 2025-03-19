AA

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Erbey, Özbağ beldesine bağlı Çarıklı mevkisinde arazi çalışmaları sırasında yeni böcek türü tespit etti.

Böcekten alınan örnekler önce Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki Entomoloji Laboratuvarı'na getirildi, ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ersin Demirel'e gönderildi.

Burada yapılan inceleme neticesinde bunun yeni bir tür olduğuna karar verildi.

Türle ilgili veriler hazırlanarak bilimsel yayın aşamasına geçildi ve bununla ilgili makale "Zootaxa Dergisi"nde yayınlandı.

"EMİNE" ADI VERİLDİ

Erbey, Kırşehir'de toplanan örneklerle böceğin yeni tür olarak literatüre girdiğini, bunun gerek bölge gerekse ülke ve dünya faunasına önemli katkı sağladığını söyledi.

Ersin Demirel'in böceğe eşinin ismini verdiğini dile getiren Erbey, bu türün adının "Pentastira eminei sp. nov." olmasının sağlandığını kaydetti.

Türk bilim insanı tarafından dünya biyoloji literatürüne yeni keşif sunulduğunu vurgulayan Erbey, ülkede benzer temsil edilen tür, cins sayısının bu sayede 6'ya yükseldiğini bildirdi.

Erbey, "Türü tespit etmek benim için çok büyük gurur ve mutluluk. İnşallah yapacağımız çalışmalarla bu katkılar daha da artacaktır ancak ilimize ait biyoçeşitliliğin tespiti için daha çok çalışma yapılması gerekmektedir." diye konuştu.