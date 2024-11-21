Yenidoğan çetesine mahkemede tepki: Mağdur ailenin avukatından acı açıklama

Haber Merkezi

Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında olduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı dava 3'üncü gününde devam etti.

Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görüldü. Duruşmaya, Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık, 17 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Kaya bebeğin ailesinin avukatının yaptığı konuşma yürekleri sızlattı.

SANIK DOKTORUN SAVUNMASI ALINDI

Türkiye'yi derinden sarsan bebek katili çetenin yargılandığı davada savunma sırası Kaya bebeğin ölümünden sorumlu tutulan tutuklu sanık Doktor Rıza Keykubat'tı.

20 yıllık doktor olduğunu söyleyen Keykubat, "Bu zamana kadar hiçbir soruşturmada şüpheli ya da sanık olmadım. Dosyadaki olaylarla alakam olmamasına rağmen karşınızda olmaktan kahroluyorum" dedi.

"TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM HAKSIZ YERE TUTUKLUYUM"

Kaya bebeği hiç görmediğini söyleyen sanık doktor, "Hiç görmediğim bir bebeğin ölümünden sorumlu tutuluyorum. Hiç tanımadığım kişilerle aynı örgütte olmakla suçlanıyorum. Türk adaletine güveniyorum ve haksız tutukluluğuma son verileceğine inanıyorum. Ben haksız yere tutukluyum" dedi.

"BEBEĞİN ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜKLERİ İÇİN DOKTOR ARADILAR"

Güney Hastanesi'nde hiç çalışmadığını söyleyen sanık doktor, "Kaya bebek 13 kasımda doğru 15-16 kasıma bağlayan gece öldü. Eşim henüz bu tarihte o hastanede çalışmaya başlamadı. Ben suçsuzluğumu ispat ederim. Ayın 13'ünde doğan bebeğin vefat edeceğini düşündükleri için hastaneye doktor aradıklarına dair konuşmalar vardı" dedi.

"O GECE HASTANEDE YAŞANANLARDAN BİLGİM YOK"

Kendisine ve eşine çok ciddi oyun oynandığını iddia eden Keykubat, "Olay günü Güney Hastanesi'nden bir hemşire beni aradı. Bir bebeğin kötüleştiğini söyledi. Ben de henüz o hastanede çalışmadığımı görevli doktoru araması gerektiğini söyledim. Hastanede o gece yaşananlardan bir bilgim yoktur. Hemşireyi yönlendirmedim. Yetkin kişilere aktardım" dedi.

"ÇEK FİŞİNİ" DEDİĞİ İDDİA EDİLİYORDU

İddianamede Kaya bebek ile ilgili Batuhan hemşireye, "Çek fişini" dediği iddia edilen sanık Rıza Keykubat şöyle dedi:

"Bebeğin ailesine de sabır diliyorum. Ben de babayım. 20 yıllık hekimim ağzımdan çıkan kelimeyi çok iyi bilirim. Bir hasta bu cümle kullanılır mı? Her hasta için yaşama şansı varsa her türlü tedaviyi uygularım. Medyada çıkanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Yalandır iftiradır. Tüm hesaplarım incelenebilir ben kimseden para almadım. Bu insanların hiçbirini tanımıyorum"

Kendisine iftira atıldığını söyleyen sanık, "Tutuklanmamın tek sebebi 2 hemşirenin kendi arasında yaptığı konuşmada adımı geçirmesidir" dedi.

"KAYA BEBEĞİN BABASI, BEBEĞİNİ MORGTAN BİSKÜVİ KUTUSUYLA ALIP 1 BUÇUK SAAT TAŞIDI"

Savunmanın ardından söz alan Kaya bebeğin ailesinin avukatı, "10 yaşında oğlum var, tahliyemi isterim" diyen Dr. Rıza Keykubad'a tepki gösterdi. Avukat, "Sanık, 10 yaşında çocuğu olduğunu belirterek algı yaratıyor. Kaya Bebeğin babası, bebeği morgdan bisküvi kutusuyla alıp 1,5 saat boyunca taşımak zorunda kalmıştır. Ancak travmayı yaşayan Kaya Bebeğin annesi ve babasıdır" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 11 saat süren ve 7 sanığın dinlenildiği duruşma, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarın saat 09.30'a ertelendi.