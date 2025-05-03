Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı cumartesi gecesi kapalı

AA
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bakım yapılacak.
Bu nedenle cumartesiyi pazara bağlayan gece, metro hizmeti verilemeyecek.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hat üzerine gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 3 Mayıs Cumartesi'yi 4 Mayıs Pazar'a bağlayan gece M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda gece metrosu hizmeti verilemeyecektir." ifadeleri kullanıldı.
HAT BOYUNDA İETT ÇALIŞACAK
Açıklamada, Haliç ve Vezneciler istasyonları haricinde, hat boyunca İETT otobüsleriyle hizmet sağlanacağı duyuruldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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