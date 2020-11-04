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    Yenikapı metro istasyonu geçici olarak kapatıldı

    M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonunun, enerji kesintisi sebebiyle yolcu alımına kapatıldığı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 17:22
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 17:55
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    Yenikapı metro istasyonu geçici olarak kapatıldı

    Metro İstanbul'un Twitter hesabı üzerinden, Yenikapı metro istasyonuna ilişkin duyuru paylaşımı yapıldı.

    "YOLCU ALIMI GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU"

    Yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatılmıştır. Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.

    Yenikapı metro istasyonu geçici olarak kapatıldı #1

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