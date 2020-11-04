Yenikapı metro istasyonu geçici olarak kapatıldı
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonunun, enerji kesintisi sebebiyle yolcu alımına kapatıldığı duyuruldu.
- Haber Merkezi
- 04.11.2020 - 17:22
- Güncelleme : 04.11.2020 - 17:55
Metro İstanbul'un Twitter hesabı üzerinden, Yenikapı metro istasyonuna ilişkin duyuru paylaşımı yapıldı.
"YOLCU ALIMI GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU"
Yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatılmıştır. Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.