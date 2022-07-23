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    Yerli imkanlarla üretilen 2 bot, jandarmaya teslim edildi

    Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi tarafından yerli imkanlarla geliştirilip üretilen 2 bot, jandarmaya teslim edildi.
    • 23.07.2022 - 06:39
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    Yerli imkanlarla üretilen 2 bot, jandarmaya teslim edildi

    Jandarma ekipleri, İzmir'in Balçova ilçesindeki Levent Marina'da, "ASBOT KN-35" tipi 2 botu teslim aldı.

    ASFAT'ın jandarmaya teslim ettiği "ASBOT KN-35" tipi bot sayısının, böylece 7'ye ulaştığı bildirildi.

    Yerli imkanlarla üretilen 2 bot, jandarmaya teslim edildi #1

    Yerli üretim botların özellikleri

    AA'nın aktardığına göre; botların, jandarmanın ihtiyaçları doğrultusunda, vakum infüzyon teknolojisi kullanılarak kompozit malzemeden inşa edildiği ve Türk Loydu klaslı oldukları belirtildi.

    Yerli imkanlarla üretilen 2 bot, jandarmaya teslim edildi #2

    Göl, akarsu ve denizlerde görev yapabilecek şekilde 10,2 metre uzunluğunda ve 3,2 metre genişliğinde üretilen botların, 2 adet 250 beygir outboard motor ile 40 knot hıza kadar çıkabildiği, tam yolda iken, tam iskele ve tam sancak dönüşü yapabilecek şekilde tasarlandığı kaydedildi.

    Teslim alınan iki botun, Şanlıurfa ve Konya'ya gönderileceği bildirildi.

    Yerli imkanlarla üretilen 2 bot, jandarmaya teslim edildi #3

    Yerli imkanlarla üretilen 2 bot, jandarmaya teslim edildi #4


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