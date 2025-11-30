Yozgat'ta iki kardeş 60 yıldır birbirinden ayrılmıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Seyhan köyünde yaşayan 64 yaşındaki Haydar Açıkel ve 63 yaşındaki Bayram Açıkel kardeşler kendilerini bildi bileli bir arada yaşıyor.

Çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemleri dahil her zaman bir arada olan kardeşler alışverişe birlikte çıkıyor, tarlalarını birlikte ekiyor, hayvanlarına birlikte bakıyor.

AİLELERİYLE BERABER YAŞIYORLAR

Evlendiklerinde, çocuklarını büyütürken bile aynı evde birbirinden ayrılmayan Haydar-Bayram kardeşler, eşlerinin de zamanla bu duruma alıştıklarını söylüyor.

Çevredekilerin, komşu ve akrabaların yorumlarına aldırış etmeyen Açıkel ailesi, bir arada yaşamaktan memnun.

"BİRBİRİMİZLE MUTLU OLDUĞUMUZU SÖYLEDİK"

Bayram Açıkel, ağabeyiyle hiçbir zaman ayrılmadığını belirtti.

Açıkel, "Aynı ikiz gibi beraber büyüdük, beraber yaşadık, beraber çalıştık, beraber geçindik. Aklım yettiğinden beri beraberiz. Çiftçilik yapıyoruz. Bahçemiz var. Lahana dikeriz. Ekin, buğday, arpa ekiyoruz. Hayvanlarımız var, onlara bakarız. Çocuklar okudu gitti. Kimse yok yanımızda. İki kardeş, hanımlarımızla bir arada duruyoruz. Rahmetli babam bir gün 'benim zamanım geldi, ben sizi ayırayım' dedi. Babama neden böyle düşündüğünü sordum. Babam 'evinize barkınıza sahip olun, böyle olmayacak' dedi. 'Ben kardeşimle beraber ayrılayım, gelinler de beraber ayrılsınlar' dedim. Birbirimizle mutlu olduğumuzu söyledim. Hanımlarımızın da umutları kesilince birbiriyle samimi oldular çok şükür, biz de kurtulduk onlar da kurtuldu" dedi.

"ONLAR İSTEMEYİNCE BİZ DE GEÇİNMEK ZORUNDA KALDIK"

Bayram Açıkel'in eşi 53 yaşındaki Halime Açıkel, "Gönül isterdi ayrılmayı ama onlar istemeyince biz de geçinmek zorunda kaldık. 'Niye ayrılmıyorsunuz' diyen de oluyor. Hayatımızdan memnunuz diyoruz. Evleneli 36 sene oldu, beraber duruyoruz. Çocukları büyütürken zorlandığımız oldu. Sonra büyüdüler. Her biri işini aşını buldu gitti" ifadelerini kullandı.

"GURBETE BİLE BERABER GİTTİK"

Haydar Açıkel, kardeşiyle birbirine sonsuz inancı olduğunu söyledi. Açıkel, "İstanbul'a gurbete gittik. 6 ay, 1 sene durduk. O zaman da beraber gittik. Annem 13-14 doğum yapmış. Şimdi 5 kardeşiz. 3 kız kardeşimiz var. Kız kardeşlerimiz de 'iyi geçinin, ayrılmayın, Allah'tan başka kimseniz yok' diyorlar" dedi.

"AYRILMAK İÇİN ÇOK ÇABA GÖSTERDİK"

Haydar Açıkel'in eşi Kadriye Açıkel ise evleneli 40 sene olduğunu ve o tarihten itibaren bir arada olduklarını söyledi. Açıkel, "Ben bu köydendim, zorlanmadım. Çocuklarımız var. Eltimle 'ayrılalım ikimiz birlikte oturalım' dedik. Ayrılmak için çok çaba gösterdik. Ama ayrılmadılar. 'Eltiyle duran var mı, gelinle bile durulmuyor' diyorlar. Milletin çenesi durur mu? Biz iyiyiz, memnunuz diyoruz. Eşimden, kaynımdan, eltimden de memnunum. Allah ayırmasın" şeklinde konuştu.