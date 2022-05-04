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Yozgat'ta şiddetli yağmurlar hayatı felç etti

Yozgat'ta şiddetli yağmurlar hayatı felç etti

Yozgat’ta yoğun yağmur ve dolu yağışı etkisini gösterdi. Ekili alanlar zarar gördü. Yağış sebebiyle bir çok bölgede taşkınlar yaşandı.