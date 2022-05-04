Yozgat'ta şiddetli yağmurlar hayatı felç etti
Yozgat’ta yoğun yağmur ve dolu yağışı etkisini gösterdi. Ekili alanlar zarar gördü. Yağış sebebiyle bir çok bölgede taşkınlar yaşandı.
- 04.05.2022 - 23:29
Yozgat merkeze bağlı Musabeyli köyünde yağmurla birlikte dolu yağışı da etkili oldu.
Tarım alanları hasar aldı
Yaklaşık 15 dakika süren dolu sonrası yollar ekili dikili alanlar zarar görürken bazı tarım alanları ise sular altında kaldı.
Yozgat'ta şiddetli yağmurlar hayatı felç etti - Video
Su taşkınları yaşandı
İHA'nın haberine göre, Musabeyli köyünde bazı bölgelerde su taşkınları da oluştu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.