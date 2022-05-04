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    Yozgat'ta şiddetli yağmurlar hayatı felç etti

    Yozgat’ta yoğun yağmur ve dolu yağışı etkisini gösterdi. Ekili alanlar zarar gördü. Yağış sebebiyle bir çok bölgede taşkınlar yaşandı.
    • 04.05.2022 - 23:29
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    Yozgat'ta şiddetli yağmurlar hayatı felç etti

    Yozgat merkeze bağlı Musabeyli köyünde yağmurla birlikte dolu yağışı da etkili oldu.

    Tarım alanları hasar aldı

    Yaklaşık 15 dakika süren dolu sonrası yollar ekili dikili alanlar zarar görürken bazı tarım alanları ise sular altında kaldı.

    Yozgat'ta şiddetli yağmurlar hayatı felç etti - Video

    Su taşkınları yaşandı

    İHA'nın haberine göre, Musabeyli köyünde bazı bölgelerde su taşkınları da oluştu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Yozgat ta şiddetli yağmurlar hayatı felç etti #1

    Yozgat ta şiddetli yağmurlar hayatı felç etti #2

    Yozgat ta şiddetli yağmurlar hayatı felç etti #3


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