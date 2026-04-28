Yüksekova’da sıra dışı trafik: Koyunlar refüjde otladı, araçlar durdu

Yüksekova-Şemdinli kara yolunda akşam saatlerinde gün boyu çevredeki meralarda otlayan koyun sürüsü, ahırlara dönmek üzere yola çıktı. Yüzlerce hayvanın kara yoluna inmesiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu. Sürünün bir kısmı yolun karşısına geçerken, diğer kısmının refüjde durarak otlaması nedeniyle araç akışı tamamen durdu.

REFÜJDE OTLADILAR, YOLU KAPATTILAR

Asfalt üzerinde sakin şekilde ilerleyen koyunlar, refüjde kısa süreli mola vererek otlamaya başladı. Bu durum, özellikle ağır tonajlı araçlar ve otomobillerin ilerlemesini engelledi. Yolun ortasında adeta doğal bir “bekleme alanı” oluşurken sürücüler, sabırla sürünün geçmesini bekledi.

KORNALAR SUSTU, KAMERALAR AÇILDI

Yoğun trafikte genellikle kornalarla tepki gösteren sürücüler, bu kez farklı bir tavır sergiledi. Araçlarından inmeden ya da camlarını açarak cep telefonlarına sarılan sürücüler, ilginç anları kayda aldı. Bazı vatandaşlar, yaşanan manzaranın streslerini azalttığını dile getirdi.

BU MANZARA TÜM YORGUNLUĞU UNUTTURDU

Sürücülerin bir kısmı, bekleyiş sırasında yaşadıkları anları “huzur verici” olarak nitelendirdi. Bölge halkı, “Hakkari’de trafik bazen böyle tatlı şekilde kesilir. Bu masum canlıları izlerken günün yorgunluğunu unutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Çobanların kontrolünde ilerleyen sürü, kısa süre sonra tamamen yolun karşısına geçirildi. Yaklaşık 15 dakika süren bekleyişin ardından Yüksekova-Şemdinli kara yolunda trafik akışı yeniden normale döndü.