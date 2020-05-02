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- Yunus sürüsü İstanbul Boğazı'na akın etti
Yunus sürüsü İstanbul Boğazı'na akın etti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında balık avlamanın yasaklanmasıyla beraber ortaya çıkan yunus sürüsünün denizdeki dansı, havadan görüntülendi.
- İHA
- 02.05.2020 - 14:17
Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında sahilde balık tutmak yasaklanmıştı.
Yasakla ve azalan deniz trafiği ile beraber yunus balıkları Marmara Denizi'nde daha sık görüldü.
YUNUSLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Yunusların sürü ile sahillerdeki sevimli dansı ise havadan görüntülendi.
Havadan çekilen görüntülerde masmavi İstanbul Boğazı'nda dans eden yunuslar kendilerine hayran bıraktı.
Yunus sürüsü İstanbul boğazına akın etti
MARTILAR DA YUNUSLARA KATILDI
Sarayburnu Sahili açıklarında balık sürüsünün peşinden giden kalabalık yunus sürüsüne martılar da eşlik etti.
Uzun süre sahilin keyfini çıkaran yunuslar ardından gözlerden kayboldu.