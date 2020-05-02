Yunus sürüsü İstanbul Boğazı'na akın etti

Yunus sürüsü İstanbul Boğazı'na akın etti

En Son Haber

Koronavirüs tedbirleri kapsamında balık avlamanın yasaklanmasıyla beraber ortaya çıkan yunus sürüsünün denizdeki dansı, havadan görüntülendi.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında sahilde balık tutmak yasaklanmıştı.

Yasakla ve azalan deniz trafiği ile beraber yunus balıkları Marmara Denizi'nde daha sık görüldü.

YUNUSLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yunusların sürü ile sahillerdeki sevimli dansı ise havadan görüntülendi.

Havadan çekilen görüntülerde masmavi İstanbul Boğazı'nda dans eden yunuslar kendilerine hayran bıraktı.

Yunus sürüsü İstanbul boğazına akın etti

MARTILAR DA YUNUSLARA KATILDI

Sarayburnu Sahili açıklarında balık sürüsünün peşinden giden kalabalık yunus sürüsüne martılar da eşlik etti.

Uzun süre sahilin keyfini çıkaran yunuslar ardından gözlerden kayboldu.