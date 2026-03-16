Yurt genelinde sağanak yağışlar etkili olacak: Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Yağışlar özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı olarak etkili olurken, bazı günlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar da görülecek.

Batı kesimlerde yağışlar daha yerel ve hafif seyredecek.

Hava sıcaklıkları, genel olarak mevsim normalleri civarında veya biraz üzerinde seyredecek.

BİRÇOK BÖLGEDE YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Bugün parçalı ve çok bulutlu hava ülke genelinde etkili olacak.

Yağışlar Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in orta ve doğu kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak şeklinde görülecek.

Özellikle doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Batı ve iç kesimlerde daha az yağışlı, yer yer güneşli bir gökyüzü görülecek.

Sıcaklıklar gündüz 10-20 derece bandında, en yüksek değerler güneybatıda 20 dereceye yaklaşırken, doğuda 5-10 derece civarında kaydedilecek.

GÜNEYDOĞU VE AKDENİZ BAHAR HAVASI YAŞAYACAK

Salı günü yağışlı havanın doğudan batıya doğru ilerlemesi bekleniyor.

Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da yağışların devam edeceği, İç Anadolu ve Marmara'nın bazı kesimlerinde yerel sağanakların süreceği öngörülüyor.

Güneydoğu ve Akdeniz'de sıcaklıkların 15-22 dereceye kadar çıkacağı, kuzeydoğuda daha serin olacağı tahmin ediliyor.

YAĞMUR ETKİSİNİ ARTIRACAK

Çarşamba günü, yağış miktarının artması bekleniyor.

Özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da gök gürültülü sağanakların sıklaşacağı tahmin ediliyor.

Batı bölgelerde daha az yağış, parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde; güneyde 18-24 dereceye kadar ulaşacağı değerlendiriliyor.

DOĞUNUN YÜKSEKLERİNDE KAR DEVAM EDİYOR

Perşembe günü yağışlı hava batıya kayması, Marmara, Ege ve Akdeniz’in batısında da yerel sağanaklar bekleniyor.

Doğu ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı yüksek rakımlarda devam edeceği öngörülüyor.

Özellikle batı bölgelerde sıcaklıklarda hafif düşüş görüleceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR TEKRAR SAĞANAK OLARAK DÜŞECEK

Cuma günü yağışların tekrar doğu ve güneydoğuda artması bekleniyor.

Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

Diğer bölgelerde parçalı bulutlu, yer yer güneşli bir hava görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların genel olarak 10-20 derece aralığında, mevsim normallerine yakın seyredeceği değerlendiriliyor.

