Yurt genelinde yağmur hakimiyetini sürdürüyor: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son verilerine göre göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, özellikle iç ve batı kesimlerde yağışlı sistemler etkili olacak.

Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek, bazı bölgelerde hafif altında kalacak.

Cuma gününden itibaren sıcaklıklarda hafif bir artış öngörülüyor.

BATIDA YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDİYOR

Bugün parçalı ve çok bulutlu hava yurt genelinde etkili olacak.

İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'da yerel sağanak yağışlar görülecek.

Yağışların özellikle batı ve güneybatı bölgelerde belirgin olması bekleniyor.

Sıcaklıklar, gündüz 12-20 derece aralığında, gece ise 4-12 derece civarında ölçülecek.

En yüksek değerler Güneydoğu Anadolu'da, en düşükler ise iç kesimlerde olacak.

ÜLKE GENELİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Perşembe günü yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

Sıcaklıkların gündüz 13-21 derece, gece 5-13 derece bandında kalacağı öngörülüyor.

Batı kesimlerde hafif serinlik hissedileceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE YAĞMURA DOYACAK

Cuma günü yağışlı havanın doğuya ilerlemesi bekleniyor.

Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar öngörülüyor.

Bazı iç kesimlerde karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların gündüz 14-22 dereceye yükseleceği, gece 6-14 derece aralığında olacağı değerlendiriliyor.

Haftanın en yağışlı günü olması bekleniyor.

BULUTLU HAVA ETKİLİ OLACAK

Cumartesi günü ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olması bekleniyor.

Yağışların azalacağı, ancak Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in doğusunda yerel gök gürültülü sağanakların devam edeceği öngörülüyor.

Haritalarda güneş-bulut karışımının artacağı, yağışlı bölgelerin daha sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların gündüz 15-22 derece, gece 7-14 derece civarında seyredeceği değerlendiriliyor.

YAĞMUR ARTACAK, SICAKLIK DÜŞECEK

Pazar günü yağışlı havanın tekrar canlanması bekleniyor.

Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar öngörülüyor.

Doğu kesimlerde ise daha az yağışlı, parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların gündüz 12-21 derece, gece 6-13 derece aralığında ölçüleceği değerlendiriliyor.

Hafta sonu yağışlarıyla birlikte havanın biraz serinlemesi bekleniyor.

