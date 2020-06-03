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Yurtlardaki karantina sona erdi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı yurtlardaki karantina sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
- AA
- 03.06.2020 - 11:26
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın Bakanlığa bağlı yurtlarda karantina süreçlerini tamamladığını söyledi.
Bakan Kasapoğlu, "Yurtlarımızdaki karantina sona erdi. Yurtlarımızı, 700 bine yakın gencimiz için hazırlamaya başladık." diye konuştu.