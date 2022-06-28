Yurtta sağanak etkili oldu

Yurt genelinde etkisini gösteren sağanak birçok bölgede sele neden oldu. Yoğun yağış sebebiyle taşkınlar oluştu, köprüler yıkıldı.

Yurt genelinde birçok yerde özellikle Batı Karadeniz'de etkisini sürdüren sağanak, köprülerin yıkılmasına, sel sularının zemin kattaki evlerin içine kadar girmesine neden oldu.

Devlet tüm birimleriyle afet bölgelerine yardıma koşarken insanlar tahliye edilmeye başlandı.

Karabük'te yoğun yağış

Şiddetli sağanak Karabük’ün Yenice ilçesini de vurdu. İlçenin ana caddeleri sel oldu taştı. İlçe merkezinde bulunan İncedere Köprüsü’nün yıkılma tehlikesinden ötürü polis ekipleri tarafından köprü üzerinden geçişler kapatıldı.





Dükkanları su bastı

Tedirgin olan vatandaşlar, sokağa döküldü. Ana caddeler üzerinde bulunan birçok dükkanı su basarken, vatandaşlar kendi çabalarıyla dükkanlarındaki suyu boşaltmaya çalıştı.

Esnaftan bazısı ise sağanak riskine karşı caddede dolan suların dükkanlarına basmaması için bariyer kurmak gibi tedbirler aldı. Nehirden ilçeyi basan suların çöpleri de beraberinde getirdiği görüldü.

Öte yandan herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına ilçe merkezinde elektrikler kesildi. Yarın da gün boyu sağanağın devam etmesi bekleniyor. İlçenin normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.





“Önlem olarak bariyer kurduk”

Dükkanına taşan nehirden su gelmesin diye tedbir alan esnaf Ersoy Acar, “Dere yatağında su taşkını sebebiyle yollarımız sular altında kaldı. Biz de önlem olarak bariyer kurduk. Artık çok yükselirse fayda edeceğini düşünmüyoruz ama kendi çabamızla önlemler alıyoruz. Ana caddelerde kalan dükkanlar sular altında kaldı. Bizim olduğumuz bölgede henüz bir şey yok ama birazdan gelir diye düşünüyorum yağmur bu şekilde devam ederse” dedi.





“4 ton kömür ve 3 ton odunum vardı hepsi sel e kapıldı gitti”

Oluşan taşkın sonrasında eşyalarını ve kömür ile odunlarını kaybeden mahalle sakini, “Çok su geldiği için kesinlikle engel olamadık, demirler yıkılınca su yön değiştirdi. Bizim eve girdi eşyalarımızı çıkarttık dışarı bir şekilde bekliyoruz bitmesini bu durumun. 4 ton kömür ve 3 ton odunum vardı hepsi sele kapıldı gitti, yakalayabildiğimiz yakaladık” diye konuştu.

Bolu'da taşkınlar meydana geldi

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle Mengen ilçesinde Türk Beyli Çayı, Mengen Çayı ve Sazlar Deresi taştı.

Taşkınla birlikte ilçenin büyük bölümü sular altında kaldı. Cadde ve sokaklarda yaklaşık yarım metre yüksekliğine çıkan sular ev ve iş yerlerini de etkiledi.





Afet bölgelerine ekipler sevkedildi

Evlerde yaşanan su baskınları sebebiyle bazı mahallelere girişler şeritler çekilerek yasaklandı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, AFAD, Türk Kızılay, İl Özel İdaresi, Mengen Belediyesi, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Riskli bölgeler tahliye ediliyor

Sel sebebiyle Mengen-Pazarköy yolunun tamamen ulaşıma kapatıldı. Selin etkili olduğu güzergahta bulunan Sazlar köyü ve Yörükler mahallesinde vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden çıkarılarak güvenli bölgelere götürüldüler.

İlçede bulunan bir marketin sorumlusu olan Savaş Kabasakal, “Ben yarım saat önce geldim. Depodaki malları yukarı çıkaralım dedik. 15 dakika dayanabildik. Sonra depo su almaya başladı. Depoda 1 metre 20 santim su var. Çıkarabildiğimiz malları çıkardık ama makineler olduğu için canımızı kurtarmak için kaçtık” diye konuştu.

Zonguldak

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.





Devrek Çayı'nın debisi yükseldi

AFAD ekipleri bölgede tedbirlerini aldı. Öte yandan Devrek çayırın debisi aşırı yağışlar nedeniyle yükseldi. Vatandaşlar da Karşıyaka Köprüsü'nü izleyerek endişeli bekleyişini sürdürdü.

Bartın'da apartmanların zemin katlarını su bastı

Bartın’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur hayatı felç etti. Irmaklarda yaklaşık 8 metre yüksekliğe ulaşan su seviyesi şehir merkezini nehre dönüştürürken bazı apartmanların zemin katlarını su bastı.

Kemer Köprü Bülent Ecevit Bulvarı’nda bulunan çoğu apartman çevresinin suyla kaplanması nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 10 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla evlerinden tahliye edildi.





Kediler boğulmaktan kurtarıldı

Öte yandan ardiye kısmında yavru kedilerin de bulunduğunun ihbarı üzerine çalışan itfaiye ekipleri, kedileri boğulmaktan son anda kurtardı. Sırılsıklam ıslanan yavru kedilerin annelerini arayan ekipler daha sonra bakımları için kuruma getirdi.

Diğer yandan kent genelinde su seviyesinin giderek yükselmesinin ardından sıkıntılı bölgelerde bulunan apartmanlardaki vatandaşlar polis ekipleri tarafından megafonla uyarılarak tahliye ediliyor.

Kastamonu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle yaşanan sel felaketinde bazı evlerin giriş katları su altında kaldı.





Ekipler gece yarısı da iş başında

İHA'nın haberine göre, evlerde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve çok sayıda arama kurtarma ekibi çalışmalarını gece yarısı da sürdürüyor.

AFAD Başkanı Yunus Sezer ise taşkın sonucu su baskını yaşanan bölgede incelemelerde bulundu.

Bakanlar afet bölgelerine gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'e, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kastamonu'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın'a, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Zonguldak'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Sinop'a gitti.

5 bakan, Batı Karadeniz'deki sel bölgesinde - Haberi için tıklayın -