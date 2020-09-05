Zonguldak'ta cinsel taciz şüphelisi serbest bırakıldı

Ereğli ilçesinde, restoranında çalışan 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel organının fotoğrafını gönderdiği ve çocuğu elle taciz ettiği iddia edilen Ali E. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde restoran işleten Ali E., yaz tatilinde iş yerinde çalışan 15 yaşındaki C.A.'ya tacizde bulundu.

Ali E. daha sonra cep telefonu kamerasıyla cinsel organının fotoğrafını çekerek C.A.'ya gönderdi.

C.A.'nın durumu ailesine anlatmasının ardından, genç kızın annesi ve babası polise giderek, Ali E.'den şikayetçi oldu.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Polis ekiplerince yakalanaıp, gözaltına alınan Ali E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Ali E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

C.A.’nın, Ali E. tarafından kendisine gönderildiğini iddia ettiği fotoğrafı telefonundan sildiğini söylediği öğrenildi.



