İçinde hediye çeki olan balon izdihamı: 17 yaralı

Avustralya’nın Sydney kentinde, Westfield Parramatta alışveriş merkezinde yılbaşı etkinlikleri kapsamında, balonların içine hediye çeki konuldu.

Yaklaşık 150 kişi, balonları yakalamak için adeta birbirini ezdi.

İZDİHAMDA 17 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan açıklamada çıkan izdihamda, 17 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralanan 12 kişinin olay yerinde tedavi edildiği, diğer 5 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Avustralya’da AVM’de balon izdihamı

''ETKİNLİĞİN YAPILDIĞI ALAN GÜVENLİ GÖRÜNMÜYORDU''

Olay sırasında AVM’de bulunan Jonathan Nott, yaptığı açıklamada, kalabalık toplanırken balonların bırakıldığı sırada insanların yaralanmasından endişe ettiğini ifade ederek, “Etkinliğin yapıldığı alan, büyük bir kalabalığın balonları yakalaması için çok güvenli görünmüyordu.” dedi.

Olayın yaşandığı AVM’nin sahibi Scentre Group, olayın araştırdığını açıkladı.







