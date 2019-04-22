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İki aile arasındaki kavga savaş alanına döndü: 5 yaralı

Bursa'da iki aile arasında çıkan baltalı ve bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü, 5 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

DHA | 22.04.2019 - 08:45..
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Bursa'da Yıldırım İlçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sevinç A. (29), önceki evliliğinden olan engelli çocuğunun eşi Efkan A. (32) ve kayınvalidesi Nezire A. (55) tarafından işkence gördüğünü iddia edip, evden ayrılmak istedi.

BALTALI BIÇAKLI AİLE KAVGASI

Efkan A. ile Sevinç A. arasında başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da araya girmesiyle büyüdü, sokağa taşıp, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Eline balta  ve bıçak alan Sevinç A.'nın ağabeyleri, Efkan A.'nın evini bastı. Kavgada, Sevinç A.'nın yakınlarından Dilshad Suleymanov, (29) Maksut Zololdinov, İsrail Zuzlayev (35), Rüstem Mecit (30) ile Efkan A.'nın annesi Nazire A., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılardan Dilshad Suleymanov, Maksut Zololdinov ve İsrail Zuzlayev, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Rüstem Mecit ve Nazire Avcı da Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralılardan Maksut Zololdinov'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Efkan A., kardeşi Gökhan A. (23) ve babası Mirzat A.(59) saklandıkları evde yakalanıp, gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


İki aile arasındaki kavga savaş alanına döndü: 5 yaralı

İki aile arasındaki kavga savaş alanına döndü: 5 yaralı

İki aile arasındaki kavga savaş alanına döndü: 5 yaralı

İki aile arasındaki kavga savaş alanına döndü: 5 yaralı

İki aile arasındaki kavga savaş alanına döndü: 5 yaralı

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