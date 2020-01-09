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İki göçmen döviz bürosunda kavga etti

Esenyurt'ta, Filistin ve Fas uyruklu iki kişi, döviz bürosunda para bozdururken "yan bakma" meselesi yüzünden kavgaya tutuştu.

DHA | 09.01.2020 - 18:04..
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İstanbul Esenyurt'ta Suriye uyruklu kişilerin işlettiği bir döviz bürosunda Faslı ve Filistinli iki kişi yan bakma yüzünden birbirine girdi.

Para bozdurmak için sıra bekleyen iki göçmen arasında önce sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma kısa süre içinde yumruklu kavgaya dönüştü. İkilinin birbirine yumruk yumruğa girdiği kavgayı, döviz bürosu çalışanları ile çevredeki esnaf ayırdı.

Esenyurt'ta döviz bürosundaki yumruklu kavga VİDEO

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga eden iki kişi, birbirlerinden şikâyetçi olmayıp aralarında uzlaşınca polis haklarında işlem yapmadı.

İkilinin birbirlerine yumruk yumruğa girdiği kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta döviz bürosundaki yumruklu kavga kamerada -1

Esenyurt'ta döviz bürosundaki yumruklu kavga kamerada -2


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