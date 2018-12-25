İlişki yürütmek üzerine: Bağırmayan Karı Koca Olmak

Her çiftin genelde evlilikten beklediği ortak şey aynıdır: Huzurlu bir yuva. Sevgi, sıcaklık, olgunluk, bağlılık ve yakınlık gibi birçok duygunun iki kişiyi bir araya getirmesinin ardından o imzalar atılır ve aynı çatı altına girilir. Peki ya o sesler ne zaman yükselmeye başlar? Bu gerçekten sevginin bittiği anlamına mı gelir? Bağırmayan karı koca olmanın püf noktası nedir?

BAĞIRMAYAN KARI KOCA OLMAK

Hal Edward Runkel ve Jenny Runkel, “Bağırmayan Karı Koca Olmak” ile özümüze ulaşıp içtenlikle kendimizi ifade ederek kalıcı bağlar kurmanın yollarını anlatıyor. Ama bunu mutlu evliliğin sırlarını vererek ya da “Eşinizi mutlu edecek 10 adımı açıklıyoruz” üzerinden yapmıyor. Bu kitap diyor ki, kendimize odaklanarak, eşimizin nasıl olmasını istiyorsak, önce kendimizin öyle olmasını ve hep hayalini kurduğumuz o mükemmel ilişkiye sahip olabileceğimizi savunuyorlar.

Evet, bu “karı koca arasındaki ilişkiyi” tanımlayan bir kitap olabilir. Ama yine de kitabın verdiği öneriler aslında sadece romantik ilişkileri değil, hayatımız boyunca yaşayacağımız tüm ilişkiler için kalıcı çözümler olabilir.

Yani bu kitap diyor ki, bağırmadan da ilişkini yürütmek, evliliğini sürdürmek mümkün…

Bağırmayan Karı Koca Olmak

Hal Edward Runkel , Jenny Runkel

Çev.: Ebrar Güldemler

Aganta Kitap

S.: 279

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Damla Karakuş

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