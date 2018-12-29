CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu için, dün bir tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginden bir fotoğrafın kullanılması ise tanıtım toplantısının önüne geçti.

MİTİNGDEKİ KADININ KAFASINDA ERDOĞAN BANDANASI

İmamoğlu, arka planda AK Parti'nin mitinginden bir kare gösterdi. Fotoğrafta, kafasına Recep Tayyip Erdoğan bandanası takan kadın dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER PARTİ SÖZCÜSÜNE SORULDU

Görüntüler CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu. Öztrak, "Ben yayınlanan görüntülerin Cumhurbaşkanı'nın mitinginden olduğunu zannetmiyorum. Nereden çıkarmışlar onu da bilmiyorum." dedi ve şöyle devam etti:

"GÖZDEN KAÇMIŞ OLABİLİR"

"Olabilir yani kalabalıkları, herhangi bir nedenden dolayı gözden kaçmış olabilir."

İmamoğlu'nun tanıtım toplantısında AK Parti mitingi VİDEO