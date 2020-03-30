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IMF yetkilisi: Türkiye bizden yardım istemedi

IMF'nin Avrupa Direktörü Poul Thomsen, "Türkiye ve Rusya, IMF yardımı arayan AB üyesi olmayan ülkeler arasında değil." dedi.

Haber Merkezi |
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IMF yetkilisi: Türkiye bizden yardım istemedi

Koronavirü salgını, dünya ekonomisine zarar verdiği gibi, Avrupa'yı da vurdu.

Uzmanlar, krizin ne kadar süreceğinin bilinmediğini, ancak salgının ekonomik etkisinin şiddetli olacağını belirtiyor.

Avrupa'nın büyük ekonomilerinde, hükümet kararnamesiyle kapatılan zorunlu olmayan hizmetler, salgının yol açtığı tablonun yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

YÜZDE 3 DARALMA

Uluslararası Para Fonu (IMF)'nin Avrupa Direktörü Poul Thomsen, Avrupa'nın büyük ekonomilerinin, koronavirüs salgınından kaynaklanan sektörel kapanışlar nedeniyle Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da (GSYİH) ayda yüzde 3 daralma ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

IMF yetkilisi: Türkiye bizden yardım istemedi

IMF'YE ACİL YARDIM BAŞVURUSU

IMF'nin blog sitesinde görüşlerini paylaşan Thomsen, orta ve doğu Avrupa'daki Avrupa Birliği (AB) dışı gelişmekte olan dokuz ekonominin çoğunun IMF'nin acil durum finansman yardımına başvurduğunu belirtti.

Yetkili, "Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu ülkeler artık finansal yardım için IMF'ye yöneliyor." dedi.

TÜRKİYE VE RUSYA...

Geçmişte Türkiye, her kriz döneminde borç için IMF'nin kapısına dayanırken, son dönemlerde bu tablo artık yok.

Thomsen, "Türkiye ve Rusya, IMF yardımı arayan AB üyesi olmayan ülkeler arasında değil." ifadelerini kullandı.

81 ülke IMF'den borç istedi

IMF yetkilisi: Türkiye bizden yardım istemedi

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