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İnce'nin eğilim yoklaması talebi kabul edilmedi

Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinin ardından, aday olma şartının "eğilim yoklaması" olduğunu söyleyen Muharrem İnce'ye, CHP'den cevap geldi: İstanbul'da eğilim yoklaması yapılmayacak.

Haber Merkezi | 23.11.2018 - 09:42..
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İnce'nin eğilim yoklaması talebi kabul edilmedi

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ile dünkü görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "Eğilim yoklaması yapılırsa İstanbul adayı olurum." demişti.

Kılıçdaroğlu’nun ise İnce’nin bu talebini değerlendireceğini ve örgüte soracağını ifade ettiği belirtilmişti.

İnce'nin adı, İstanbul adaylığı için daha önce konuşulmuştu. Ancak Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun duruma çok sıcak bakmadığı, gelen kulis bilgileri arasındaydı.

EĞİLİM YOKLAMASI UYGULANACAK BÖLGELER BELİRLENDİ

Yerel seçimler için ilk grupta 105, ikinci grupta 147 aday açıklayan CHP’de, eğilim yoklaması yönteminin uygulanacağı seçim bölgeleri, önceki gün yapılan MYK’de örgütlerden gelen talepler değerlendirilerek belirlendi.

3 İL 15 İLÇEDE YAPILACAK

Buna göre Çanakkale, Sinop ve Bilecik’te eğilim yoklamasıyla belediye başkan adayları belirlenecek. Eğilim yoklaması yapılacak ilçeler ise Antalya’nın Gazipaşa, Balıkesir’in Gömeç ve Gönen, Burdur’un Yeşilova, Kahramanmaraş’ın Nurhak, Kırşehir’in Boztepe, Malatya’nın Hekimhan ve Kuluncak, Manisa’nın Akhisar ve Turgutlu, Nevşehir’in Avanos, Osmaniye’nin Düziçi, Rize’nin Pazar, Sivas’ın Divriği ve Ulaş ilçelerinde yapılacak.

MYK’de eğilim yoklamasının 3 il ve yaklaşık 15 ilçede 2 Aralık Pazar günü gerçekleştirilmesi benimsendi.

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