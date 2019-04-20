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İngiliz polisinin göstericilere acıması yok

Londra'da sokaklara dökülen eylemcilere karşı tam yetki alan polisler, yakaladığı çevrecileri yerlerde sürüklüyor.

Haber Merkezi | 20.04.2019 - 14:47..
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İngiliz polisinin göstericilere acıması yok

İngiltere'nin başkenti Londra'da tansiyon yükseliyor.

Çevrecilerin başlattığı eylemlerin kentin geneline yayılması, ülkedeki polis ekiplerini alarma geçirdi.

Bir yandan Brexit kriziyle boğuşan İngilizler, bir yandan da eylemlerin önüne geçmeye çalışıyor.

Bu sırada polisin kullandığı şiddet de günden güne artmaya başladı.

YERE SERİLENLER, YERDE SÜRÜKLENENLER...

Başkent Londra'da bir polisin eylemciyi yerlerde sürüklediği görüntüler basına yansıdı.

Bir başka görüntüde ise İngiliz polisinin kadın eylemciyi tek vuruşta yere serdiği görülüyor.

İngiliz polisinin göstericilere acıması yok VİDEO

İngiliz polisinin göstericilere acıması yok

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