İngiltere'de 26 yaşındaki kadın halıyla evlendi

İngiltere'de tüm dünyanın ilgisini çeken bir olay yaşandı.

Halıya aşık olduğunu söyleyen 26 yaşındaki B.C., onunla evlenebileceğine ikna oldu.

HALIYLA EVLENDİ

B.C. konu ile ilgili, "Bu halıyı bir yıl önce satın aldım ve o zamandan beri onu çok seviyorum." açıklamasında bulunurken, olayın kendisi kadar ilginç bir evlilik töreni düzenledi.

Bir saat boyunca süren nikah merasimi boyunca geleneksel beyaz gelinlik giyen kadın, halıya sevgisini, onurunu koruyacağını ve ömür boyu bakımını yapacağını vadetti.

ŞAKAYDI GERÇEK OLDU

B.C.'nin arkadaşları, "halıyı çok sevdiysen onunla evlenebilirsin" dedikten sonra bu teklif genç kızın aklına yattı. Arkadaşları, bu söylemlerinin bir şaka olduğunu söyleseler de B.C. isimli kadın artık karar vermişti.

''ARTIK ONSUZ DÜŞÜNEMİYORUM''

Halıya ne zaman basıp, ne zaman basmayacağı konusunda ve her zaman onun üzerinde yürümeyeceğine söz verdiğini belirten genç kadın, "Ona göz kulak olmak için çok zaman harcıyorum. Onu temizlemek ve her gün birkaç kez süpürmek ve her zaman en iyi şekilde görünmesini sağlamak için uğraşıyorum. Artık onsuz düşünemiyorum." dedi.

''DAHA MUTLU OLAMAZDIM ''

Halıya saplantılı olduğunu söyleyen B.C., "Halıya biraz saplantılıyım. Çocuklar yataktayken, genellikle onunla yatar ve ona en özel düşüncelerimi söylerim. Bekar bir anneyim, bu yüzden sırdaş haline geldi ve birlikte olduğumuzda her zaman bir şeyleri doğru bir şekilde düşünebilirim. Birkaç ay önce arkadaşlarımdan biri onunla evlenmem gerektiğini söylediğinde, o zaman ben de evlenmeliyim dedim. Daha mutlu olamazdım, Noel'i halı ile geçirmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.