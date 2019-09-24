İngiltere'de Müslüman LGBT onur yürüyüşü düzenlenecek

İngiltere'de 1999 yılından beri cinsellik ve cinsel kimlik ile İslam inancını uzlaştırma amacıyla faaliyet gösteren Imaan isimli sivil toplum kuruluşu, gelecek yıl Londra'da ilk kez Müslüman LGBTQI olmayı kutlamak için bir Onur Festivali düzenleyeceğini duyurdu.

"MÜSLÜMAN EŞCİNSELLER DIŞLANIYOR"

Imaan'ın açıklamasında hala pek çok Müslüman LGBTQI üyesinin dışlanmış, tecrit edilmiş halde sıklıkla homofobik, bifobik, transfobik ve İslamofobik kötü muameleyle karşılaştığı vurgulandı.

Müslüman LGBTQI toplumu üyelerinin karşı karşıya kaldığı kötü muamelenin durmasına yardımcı olmak için kendi 20. kuruluş yıldönümünde eşi benzeri görülmemiş bir festival düzenlemeyi planladığını belirten Imaan, böylelikle insanların biricik kimliklerini kutlayarak dünyaya biraz neşe getirme arzusunu ifade etti.

"MÜSLÜMAN DİYE EŞCİNSEL OLAMAYANLAR İÇİN VARIZ"

Imaan sözcüleri Müslüman LGBTQI'ye adanmış bir festivalin öneminin altını çizdi.Imaan, "Müslüman LGBTQI İslamofobi ile homofobinin yaylım ateşi arasında kaldığından, insanların kimlikler arasında tercih yapmak zorunda hissetmeyecekleri, tersini söyleyenlerin baskısı altında kalmadan hem LGBTQI hem de Müslüman olabileceği güvenli ve kapsayıcı uzam sağlamak istiyoruz" vurgusu yaparak ekledi:

"Festivalimiz İngiltere çapında LGBTQI üyesi Müslümanların hem ibadetini yerine getiren Müslüman hem de LGBTQI olduğu için özür dilemeden güçlenmesi ve faaliyete geçmesi için uzam sağlayacak."