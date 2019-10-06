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İngiltere'ye giden doktor hastalarını ortada bıraktı

Ankara Anlaşması'yla İngiltere'ye yerleşmek isteyen tüp bebek uzmanı, çok sayıda anne adayını mağdur etti.

DHA | 06.10.2019 - 13:12..
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Şişli'de özel bir klinikte hizmet veren tüp bebek uzmanı Dr. Mustafa Acet, bir anda Türkiye'den ayrıldığını yayınladığı bir videoyla duyurdu.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Kliniğinin kapatılmasının ardından kliniğe ait web sitesi ve sosyal medya hesapları da kapatıldı. Çok sayıda anne adayı mağdur olduğunu belirterek, hastane hastane gezdiklerini söyledi.

İngiltere'ye giden doktor hastalarını ortada bıraktı

İNGİLTERE'YE GİTMEYE ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Mustafa Acet'in, Türk vatandaşlarının meslek vizesi başvurusunda bulunarak İngiltere'de ticaret yapma ve yerleşim hakkı elde edebildiği Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye gitmeye çalıştığı ortaya çıktı.

İki senedir Mustafa Acet'in kliniğine gittiğini söyleyen İrina B. yaklaşık 25 bin TL para harcadığını ve 3 kez operasyon geçirdiğini söyledi.

İrina B., “İki sene önce görüşmeye başladık. Ameliyat olman lazım dedi. Üç kere ameliyat oldum. Sonra adam kaçtı gitti. Tüp bebek tedavisine başlamıştık. Embriyolar hastanede kaldı. Adam ortada yok. 'Doğuştan rahim bozukluğu var' dedi 'ameliyat olman gerekiyor' dedi. Bir arkadaşım tavsiye etti. İnternetten de takip ettim, yorumları okudum herkes çok memnun kalmış. Eşimle karar verip biz de gittik. Ameliyat oldum, daha sonra tüp bebek tedavisine başladık. Sonra adam tatile gitti, '45 gün yokum' dedi. Sonra Amerika'ya gitti daha sonra da kayboldu. Salı günü kliniği taşınmış ben videodan öğrendim. Durumum maalesef kötü. Çok kötü durumdayım. Gittiğim başka bir doktor umut var dedi. Şimdi hastane hastane geziyorum." dedi.

İngiltere'ye giden doktor hastalarını ortada bıraktı

"YAKLAŞIK 25 BİN TL PARA HARCADIK"

Bebek sahibi olabilmek için yaklaşık 25 bin lira harcadıklarını dile getiren İrina B. üst üste ameliyatlar olduğunu belirterek, “İki senedir tedavi oluyorum. Birinci ameliyatı oldum, 'rahim uzunluğu yetmiyor' dedi. 'Normal gebelik de yaşayabilirsin' dedi. Üçüncü ameliyattan sonra olmayınca tüp bebek tedavisine başladık. Transfer olacaktı. 'Doktor Amerika'dan gelecek,  transfer başlayacak' dediler.  Sonra çıktı gitti tedavi ortada kaldı. Para da gitti. Yaklaşık 25 bin TL para harcadık." diye konuştu.

MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Bir başka mağdur Arzu A., 15 Ağustos tarihinde yapılan mesajlaşmaları paylaştı. Arzu A. ve Mustafa Acet arasında geçen konuşmada Acet'in “Oturum izni için Ankara Anlaşması'nı kaçırmamalıyım." yazdığı görüldü.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İngiltere'ye giden doktor hastalarını ortada bıraktı

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