Instagram, diyet ve estetik cerrahi gönderilerini kısıtlayacak

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram, yalnızca bireysel kullanıcıların değil, markaların da en çok kullandığı platformların başında geliyor. Ancak Instagram'da paylaşılan bazı gönderiler, özellikle genç kullanıcıları oldukça fazla etkileyebiliyor.

Eğer sıklıkla Instagram kullanıyorsanız, 'mucizevi' olduğu söylenen kilo verme ilaçları ve 'kesin sonuç' sunduğunu ifade eden estetik operasyon reklamlarıyla sıkça karşılaşmışsınızdır.

INSTAGRAM, DİYET VE ESTETİK GÖNDERİLERİNİ KISITLAYACAK

Instagram, özellikle diyet içecekleri ve takviyeleri gibi ürünleri tanıtan ve bazı estetik cerrahi ürünlerini kullanmaya teşvik eden pazarlama hesaplarını kısıtlama kararı aldı. Bu gibi gönderilerin, bazı genç kullanıcıların üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini düşünen şirket, bu haftadan itibaren, söz konusu gönderileri kısıtlama yoluna gidecek.

Instagram'ın Kamu Politikası Müdürü Emma Collins, ''Mucize sloganı adı altında paylaşılan bu tür ürünler, toplum üzerinde olumsuz bir etkiye neden oluyor. Bundan böyle bu tür gönderiler hakkında daha fazla kısıtlama yapacağız ve özellikle 18 yaşın altındaki Instagram kullanıcılarının, bu tür gönderileri görmemesini sağlayacağız.'' ifadelerini kullandı.

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