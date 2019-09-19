Instagram Müzik, Hindistan'da kullanıma açıldı

Geçtiğimiz yıl ABD'deki kullanıcıların hizmetine sunulan Instagram'ın müzik özelliği, artık Hindistan'da da kullanılabilir hale geldi. Gönderilerde çalışmayan ve yalnızca Instagram hikayelerdeki 'Müzik' etiketi ile kullanılabilen yeni özellik, kullanıcılara geniş bir müzik kütüphanesi sunuyor.

INSTAGRAM MÜZİK NASIL KULLANILIR?

Instagram'ın v111.0.0.24.152 sürümüyle Hindistan'daki kullanıcılara sunulan yeni özelliği kullanabilmeniz için hikaye paylaşım ekranına girmeniz gerekiyor.

Daha sonra yukarıdaki etiket simgesine tıkladıktan sonra, Müzik etiketini seçin. Ardından karşınıza çıkan müzik kütüphanesinden istediğiniz parçayı seçerek, şarkının içinden 5-15 saniye aralığında bir kısmı belirleyin. Daha sonra seçtiğiniz bu kısmı, hikayenize ekleyebilirsiniz.

Ayrıca bu özellik ile birlikte, seçtiğiniz şarkının gerçek zamanlı sözlerini de hikayenizde paylaşabilirsiniz.





Instagram'ın Müzik özelliği, şu anda sadece birkaç ülkede kullanıma sunulmuş durumda. Şirket, çeşitli müzik şirketleriyle telif sorunlarını hallettikten sonra bu ülkelere yenilerini ekleyecek. Ancak Instagram Müzik özelliğinin, ülkemize ne zaman geleceği şu an için bilinmiyor.

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