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Instagram'dan uygulama erişimini kolaylaştıran yeni özellik

Instagram, hesabınıza erişimi olan üçüncü taraf uygulamaları yönetebileceğiniz yeni özelliğini duyurdu.

Haber Merkezi | 17.10.2019 - 17:00..
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Facebook'un sahibi olduğu, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, kullanıcı güvenliğini bir üst düzeye taşıyacak yeni bir özellik yayınladı. Instagram'ın yeni özelliği, üçüncü taraf uygulamalar ve web siteleriyle paylaştığınız verileri daha iyi yönetmenizi sağlıyor.

Instagram'ın yeni özelliği sayesinde, daha önce hesabınıza erişim izni verdiğiniz uygulamaları görüntüleyebilir ve istemediğiniz uygulamaları tamamen kaldırabilirsiniz.

instagram

HESABINIZA ERİŞEN UYGULAMALARI KALDIRIN

Instagram uygulamasından Ayarlar bölümüne girdiğinizde, Güvenlik sekmesine dokunun ve 'Uygulamalar ve İnternet Siteleri' kısmına girin. Burada hesabınıza erişim izni olan uygulamaların ve internet sitelerinin bir listesi karşınıza çıkacak. Hesabınıza erişim izni vermek istemediğiniz uygulamaları, 'Kaldır' butonuna dokunarak silebilirsiniz.

Instagram, söz konusu özelliği önümüzdeki 6 ay boyunca yavaş yavaş kullanıcılara sunmayı planlıyor. Bu yüzden, eğer söz konusu seçeneği hesabınızda göremezseniz, endişe etmenize gerek yok.

instagrM

Instagram, ayrıca bu özellik sayesinde güncellenmiş bir yetki alanı ekranı da sunuyor. Yani herhangi bir uygulama hesabınıza erişim izni istediği zaman, bu uygulamanın hangi verilerinize erişebileceğini detaylarıyla birlikte görebileceksiniz.

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Instagram'dan uygulama erişimini kolaylaştıran yeni özellik

Instagram'dan uygulama erişimini kolaylaştıran yeni özellik

Instagram'dan uygulama erişimini kolaylaştıran yeni özellik

Instagram'dan uygulama erişimini kolaylaştıran yeni özellik

Instagram'dan uygulama erişimini kolaylaştıran yeni özellik

Instagram'dan uygulama erişimini kolaylaştıran yeni özellik

Instagram'dan uygulama erişimini kolaylaştıran yeni özellikInstagram'dan uygulama erişimini kolaylaştıran yeni özellikInstagram'dan uygulama erişimini kolaylaştıran yeni özellik

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