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İnternet aşlışverişinde dolandırıldı

Sakarya'da internetten gözlük ve saat siparişi veren müşteriye patates ve kum gönderdiler.

İHA | 25.12.2019 - 20:43..
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Sakarya’nın Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ecevit isimli vatandaş bir alışveriş sitesinden kendisine saat ve gözlük siparişi verdi.

''KAPIDA ÖDEDİM, HERKES DİKKATLİ OLSUN''

Adresine gelen kargoyu açtığında içinden aldığı ürünler yerine başka şeyler çıktığını gören Mehmet Ecevit durumu sosyal medyada paylaşarak, “İnternetten verdiğiniz siparişlere çok dikkat ediniz. Gözlük ve saat siparişi verdik patates ve kum çıktı” yazarak arkadaşlarına uyarıda bulundu.

Mehmet Ecevit, “Kargocu geldiğinde ürünün parasını kapıda ödedik. Herkes alışveriş yaparken dikkat ederse iyi olur. Ürünü aldığımız adamları aradık ama telefonlarına ulaşılamıyor” dedi.

İnternet aşlışverişinde dolandırıldı

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