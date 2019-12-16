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İntihar ettiği düşünülen genç kadının dosyası açıldı

Üç tırnağında DNA bulgularına rastlanan genç kadının, erkek arkadaşı aranıyor.

DHA | 16.12.2019 - 09:37..
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İstanbul Sefaköy'de 28 Şubat 2018'de bir gümrük müşavirliğinde ihracat-ithalat sorumlusu olarak çalışan 26 yaşındaki Aysun Yıldırım, iş yerinin üçüncü katından düşerek öldü.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

17 metre yükseklikten düşen Aysun Yıldırım’ın yaşamını yitirmesi, kayıtlara önce ‘şüpheli ölüm’ olarak geçti. Yıldırım'ın ölümüne ilişkin geçen yıl eylül ayında kapatılan dosya, ailenin itirazı üzerine yeniden açıldı.

İntihar ettiği düşünülen genç kadının dosyası açıldı

"DÜŞTÜĞÜ YERDE KAN İZİ YOK"

Yapılan DNA incelemesinde Aysun Yıldırım'ın 3 tırnağında, bir kişiye ait DNA bulgularına rastlandı. Ailenin avukatı Rukiye Leyla Süren, "Düştüğü yerde kan izi yok. Telefonla bir insan intihar etmez. Şule Çet ile çok ortak noktası var. Örneğin; pencerede parmak izleri yok. Hiç tutunmadan o dar pencereden Aysun kendini nasıl aşağı atacak? Bütün bu soruları sormak lazım." dedi.

BULGULAR ERKEK ARKADAŞINA AİT

Aysun Yıldırım'ın üç tırnağındaki bulgular, çalıştığı iş yerinin müşterisi olan ve terk ettiği erkek arkadaşı O.T.'ye ait çıktı. Avukat Rukiye Leyla Süren'in savcılığa yaptığı başvurunun ardından yurt dışına çıkış yasağı konulan O.T. hakkında, yakalama kararı çıkarıldı.

"GERÇEKLER SU YÜZÜNE ÇIKTI"

İki yıldır hukuk mücadelesi verdiklerini ifade eden Aysun Yıldırım'ın annesi Hüsniye Yıldırım, "Dosyamız tekrar açıldıktan ve detaylı bir araştırma yapıldıktan sonra DNA sonuçları çıktı. Kızımın üç tırnağında DNA bulundu. Bu DNA, Aysun'un patronunun arkadaşı ve aynı zamanda müşterisi olan kişiye ait. Yakalama kararı çıkarıldı. Biz ailesi olarak intihar ettiğine hiçbir zaman inanmadık. Büyük bir mücadeleden sonra gerçekler su yüzüne çıktı." diye konuştu.

İntihar ettiği düşünülen genç kadının dosyası açıldı

"ACIMIZLA, YÜREĞİMİZ YANA YANA DOSYANIN PEŞİNE DÜŞTÜK"

Kızının hayatını kaybettiği günü hiç unutamadığını ifade eden acılı anne Hüsniye Yıldırım, "28 Şubat 2018 yavrumun katledildiği gün. Bize telefon geldi. Hastaneye vardığımda benim kızım, kırmızı alandaydı. Doktorlar 'başınız sağ olsun' dedikten sonrasını ben hatırlamıyorum. Biz kızımızı defnettikten sonra acımızla, yüreğimiz yana yana dosyasının peşine düştük. Acım söndü mü, sönmedi. Yüreğim yanıyor ama büyük bir hukuk mücadelesi verdik. Bir taraftan yeni deliller çıkıyor. Son 1 aydır yüreğimize bir nebze de olsa su serpildi. Çünkü DNA incelendi ve rapor çıktı. Kızımın üç tırnağında DNA'ya ulaşıldı. O şahsı tanımıyorum. Sadece fotoğrafını gördüm. Yetkililere çağrım; adaletin yerini bulması. Hak edenlerin hak ettiği cezayı bulmalarını istiyorum. Hak ettikleri cezayı çeksinler. İndirimlerden de yararlanmasınlar. Çünkü bir cana kıymıştır. Bu canla beraber kaç kişi mezara giriyor. Bunu da göz önünde bulundursunlar." dedi.

İntihar ettiği düşünülen genç kadının dosyası açıldı

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