iOS 13 ve Android 10 kapışması: İşte tüm farklar

Apple, yeni iPhone 11 serisi ile birlikte iOS 13 güncellemesini tanıtmış ve kullanıcılara birçok yenilik sunmuştu. Öte yandan Google, ilk olarak kendi Pixel serisi akıllı telefon modellerine, Android'in en güncel sürümü Android 10 güncellemesini getirmişti.

Her ne kadar Android 10 güncellemesi şu anda sadece Pixel telefonlarında kullanılsa da gelecekte onlarca Android telefon modeli, Android 10 güncellemesini alacak. Peki Android 10 ile iOS 13, hangi özellikleriyle daha ön plana çıkıyor? İşte iki işletim sisteminin kullanıcılara sunduğu yenilikler:

GİZLİLİK

Son yıllarda Apple'ın, Android'e karşı en önemli avantajlarından biri de kullanıcı gizliliği oldu. Apple, iOS 13 ile birlikte, kullanıcılara daha fazla gizlilik kontrolü seçeneği sunuyor. Örneğin iOS 13 kullanıcıları, herhangi bir uygulamaya, bir defaya mahsus olmak şartıyla konum izni verip, daha sonra uygulamanın ihtiyacı olduğunda yeniden konum izni talep etmesini sağlıyor. Bu sayede uygulamalar, arka planda çalışıp sürekli konum verisi toplayamıyor. Apple ayrıca, iOS 13 ile birlikte, web sitelerine veya uygulamalarına kimliğinizi gizleyip giriş yapmanızı sağlayan 'Apple ile giriş yap' adında bir özellik duyurdu.

Google'ın en büyük gelir kaynağı ise kullanıcıların önüne çıkardığı reklamlar. Ancak Android, bu reklamlar nedeniyle zaman zaman gizlilik problemleri yaşayabiliyor. Android 10 kullanıcıları, uygulamalar ile hangi bilgilerinin paylaşılması gerektiğine karar verebilecek. Yine de gizlilik konusunda, iOS, Android'den bir adım daha önde görünüyor.

KARANLIK MOD

Son yılların en önemli özelliklerinden biri olan karanlık mod, hem sistem geneline hem de bazı uygulamalara karanlık bir tema getiriyor. Bu mod sayesinde, göz yorgunluğunız azalacağı gibi, telefonunuzun şarj süresi de uzayabiliyor.

Google, bu yılın başlarında yaptığı Android 9 Pie güncellemesi ile birlikte karanlık mod özelliğini kullanıcılara sunmuştu. Ancak bu özellik, sadece belirli uygulamalarda kullanılabiliyordu. Şirket, Android 10 güncellemesi ile birlikte bu özelliği kullanan uygulamaları genişletti, ancak Google'ın bazı uygulamaları, hala karanlık mod desteğinden yoksun.

Karanlık mod söz konusu olduğunda; Apple'ın, Google'dan daha fazla deneyime sahip olduğunu görüyoruz. Şirket, geçtiğimiz yıl MacOS işletim sistemi için karanlık bir tema yayınlamıştı. Apple, iOS 13 kullanıcılarına ise şirketin tüm uygulamalarıyla uyumlu bir karanlık mod seçeneği sunuyor. Bu özellik, uygulamalardan, widget'lara, bildirimlerden duvar kağıtlarına kadar birçok yerde kullanılabiliyor.

FOTOĞRAF ÇEKME, DÜZENLEME VE PAYLAŞMA

Akıllı telefon kullanıcılarının en çok dikkat ettiği özelliklerden biri de fotoğraf deneyimi. Son zamanlarda, üstün kamera kalitesine sahip birçok akıllı telefon piyasaya çıktı. Bu telefonların, fotoğraf kalitelerini zaman zaman sizlerle paylaşıyoruz, ancak bizim burada değineceğimiz şey, iki işletim sistemi arasındaki fotoğraf kalitesi değil, fotoğrafçılık deneyimi olacak.

Google'ın Fotoğraflar uygulaması, bir fotoğraf servisinde istediğiniz hemen hemen bütün özelliklere sahip. Kusursuz bir fotoğraf yedekleme ve paylaşma özelliğine sahip Google Fotoğraflar, ayrıca kullanıcılara ücretsiz bir fotoğraf düzenleme aracı da sunuyor. Şirket, ayrıca bu uygulama ile birlikte, kullanıcılara 15 GB ücretsiz fotoğraf depolama alanı da veriyor.

Apple'ın Fotoğraflar uygulaması ise, yine Google Fotoğraflar uygulamasında olduğu gibi, düzenleme araçları ile birlikte geliyor. Ancak Apple, kullanıcılara yalnızca 5GB ücretsiz depolama alanı sunuyor. Apple Photos, görüntülerinizi sıralamanıza yardımcı olmak için yüzleri, nesneleri ve sahneleri tanıma konusunda oldukça üstün. Ancak bu uygulama, yalnızca iPhone kullanıcıları için kullanıma sunuluyor.





PLATFORMLAR ARASI DESTEK

Akıllı telefon kullanıcıları, genellikle mobil uygulamaları diğer cihazlarında da kullanmak istiyor. Apple, geçtiğimiz yıl duyurduğu Project Catalyst isimli özelliğiyle, iOS'daki uygulamaları MacOS'a taşımaya başlamıştı. Şirket ayrıca, bu yıl yayınladığı yeni bir özellik ile birlikte, kullanıcıların iPad'lerdeki uygulamaları, Mac'e taşıyabilmelerini sağladı.

Google'da tıpkı Apple gibi, mobil ve masaüstü platformlar arasında destek sağlamak için bazı yeni özellikler yayınladı. Şirket, Chromebook sahiplerinin, Google Play Store üzerinden Android oyun ve uygulamalara erişmelerini sağladı. Ancak Microsoft Office ve Adobe Photoshop gibi popüler uygulamalarda bu desteğin kullanılmadığını hatırlatmakta fayda var.

OYUN SERVİSLERİ: GOOGLE STADIA VE APPLE ARCADE

Son yıllarda oyun sektörünün bir hayli gelişmesiyle dev şirketler, kendi oyun servislerine yatırıp yapmaya başladı. Google'ın bulut oyun servisi Stadia ve Apple'ın kullanıcılara sunduğu Araade, bunlardan yalnızca birkaçı.

Google bulut oyun servisi Stadia ile, herhangi bir oyun bilgisayarına ve konsoluna gerek kalmadan, kullanıcılara kesintisiz bir oyun deneyimi sunmayı planlıyor. Aylık 9,99 dolardan başlayacak Stadia'nın, beklentileri karşılayıp karşılamayacağı ise henüz bilinmiyor.

Apple ise, iOS 13 ile birlikte kullanıcılara Arcade ismini verdiği oyun platformunu getirdi. Şirket, bir aylık ücretsiz denemenin ardından, aylık 34,99 TL'ye kullanıcılara yüzden fazla oyunu sunacak.

Her iki oyun platformunun da gelecek aylarda ciddi bir rekabete girmesi bekleniyor. Bu yüzden, kazananı şimdiden belirlemek oldukça zor görünüyor.

MESAJLAŞMA UYGULAMALARI

Apple, görüntülü ve yazılı sohbet için FaceTime ve kendi Mesajlar uygulamasını kullanıcılara sunuyor. iOS 13 ile birlikte, uçtan uca şifreleme sayesinde oldukça güvenli bir hale gelen bu uygulamalar, ayrıca Memoji avatar desteği ile de dikkat çekiyor.

Google ise, Android kullanıcılarına alternatifli bir mesajlaşma deneyimi sunuyor. Örneğin sesli ve görüntülü görüşmeler için Hangouts ve Google Duo, kullanıcıların yardımına koşarken, özel sesli görüşmeler için de Google Voice kullanılabiliyor. Bu sayede, Android 10 işletim sistemi, iOS 13'den bir adım daha önde görünüyor.

GOOGLE ASİSTAN VE SIRI

Apple'ın 2011 yılında kullanıcılara sunduğu sesli asistan Siri, her ne kadar Google Asistan'dan daha eski olsa da Google Asistan, kısa süre içinde arayı hızlıca kapatarak en önemli sesli asistanlardan biri haline geldi.

Apple, her ne kadar iOS 13 ile birlikte Apple Watch uygulamaları için Siri desteği getirse de Google Asistan'ın daha gelişmiş yapay zeka algoritmalarına sahip olması, Android 10'u bir adım öne taşıyor.

HARİTALAR

Apple, iOS 13 ile birlikte kendi harita uygulamasına, sokak görünümü özelliği dahil olmak üzere birkaç yeni özellik ekledi. Ancak sokak görünümü özelliğii, yalnızca belirli ülkelerde kullanılabiliyor.

Google Haritalar uygulaması ise yıllardır sokak görünümü özelliğini kullanıcılara sunuyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip Google Haritalar, Apple'ın henüz gelişmekte olan Haritalar uygulamasından bir adım daha önde.

İçeriğimizin sonuna gelmeden önce, Android ve iOS işletim sistemini detaylarıyla birlikte karşılaştırdığımız videomuza, aşağıdan ulaşabileceğinizi hatırlatalım.

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