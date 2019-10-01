iOS 13.1.2 yayınlandı: İşte giderilen iPhone sorunları

Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 13 güncellemesini, destekleyen iPhone modelleri için yayınladı. Sistem hızlandırması ve karanlık mod gibi birçok yeni özellik ile birlikte gelen yeni güncelleme, gelen bilgilere göre oldukça fazla sorun içeriyordu. Şirket, daha sonra hızlı bir şekilde iOS 13.1 ve 13.1.1 güncellemeleriyle, iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturdu.

Apple'ın son yaptığı güncelleme sonrasında, bu sefer de kamerea, iCloud ve Bluetooth gibi özelliklerde sorun meydana geldi. Şirket, şimdi de iOS 13.1.2 güncellemesini yayınlayarak sorunları ortadan kaldırdı.





iOS 13.1.2 GÜNCELLEMESİ İLE DÜZELTİLENHATALAR

iCloud'da yedekleme yaparken ilerleme çubuğu ile ilgili bir hata giderildi.

Kameranın bazen çalışmaması ile ilgili sorunlar giderildi.

Flaş ışığının çalışmaması ile ilgili birkaç hata giderildi.

Ekran kalibrasyon verilerinin kaybolma sorunu düzeltildi.

Homepod kısayollarının çalışmaması ile ilgili hatalar giderildi.

Belirli aygıtlarda yaşanan bluetooth kopma problemleri düzeltildi.

Söz konusu güncellemeyi telefonunuza yüklemek için, Ayarlar -> Genel -> Yazılım Güncellemesi bölümüne giderek, güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.

iOS 13.1.2 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK iPHONE MODELLERİ

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone X S

iPhone X S Max

iPhone X R

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

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