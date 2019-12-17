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iOS 13.3 ile gelen İletişim Sınırları özelliğinde açık bulundu

iOS 13.3 güncellemesi ile ortaya çıkan açık, İletişim Sınırları özelliğini bazı durumlarda tamamen devre dışı bırakıyor.

Haber Merkezi | 17.12.2019 - 09:43..
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Apple, geçtiğimiz günlerde yayınladığı iOS 13.3 güncellemesi ile 'İletişim Sınırları' ismini verdiği yeni bir özellik kullanıma sunmuştu.

Bu özellik ile birlikte ebeveynler, çalışma süresi ve ekran süresi sırasında, çocuklarının kiminle iletişim kurabileceğini kontrol edebilecek. Ayrıca yeni özellik ile birlikte FaceTime, Telefon, Mesajlar ve iCloud uygulamalarında yer alan kişilerin de kontrolü sağlanacak. Yanı bu özellik kullanıldığında, çocuklar istediği herkesi arayamacak ve iletişim kuramayacak.

ios

YENİ ÖZELLİKTE AÇIK KEŞFEDİLDİ

İletişim Sınırları özelliği, çocukların rehbere kayıtlı olmayan numaralarla iletişim kurmasını engelliyor. Ancak iPhone'daki kişileriniz iCloud ile senkronize edilmemişse, bu özellik devre dışı kalıyor ve çocuklar istediği numarayı rehbere ekleyip iletişim kurabiliyor.

Ayrıca çocuklar, Apple Watch kullanarak da bu özelliği devre dışı bırakabiliyor. Siri'ye senkronize edilmiş bir Apple Watch'tan bir numarayı araması veya mesaja göndermesi istendiğinde, İletişim Sınırları özelliği açık olsa bile istenilen numarayla iletişim kurulabiliyor.

ios 13

Apple'dan yapılan açıklamada, söz konusu açıkların en kısa sürede giderileceği ve yeni bir güncelleme yayınlanacağı belirtildi.

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iOS 13.3 ile gelen İletişim Sınırları özelliğinde açık bulundu

iOS 13.3 ile gelen İletişim Sınırları özelliğinde açık bulundu

iOS 13.3 ile gelen İletişim Sınırları özelliğinde açık bulundu

iOS 13.3 ile gelen İletişim Sınırları özelliğinde açık bulundu

iOS 13.3 ile gelen İletişim Sınırları özelliğinde açık bulunduiOS 13.3 ile gelen İletişim Sınırları özelliğinde açık bulundu

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