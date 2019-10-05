taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6987
Euro
6.2572
Altın
1504.73
Borsa
103463.52
Gram Altın
275.714
Bitcoin
47074.8

iPhone 11 modellerinin Türkiye fiyatları sızdırıldı

Yeni ortaya çıkan bir görüntü, iPhone 11 modellerinin ülkemizdeki satış fiyatlarını gösteriyor.

Haber Merkezi | 05.10.2019 - 13:29..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Apple, 10 Eylül tarihinde düzenlediği etkinlikte yeni iPhone serisini tanıttı. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max isminde 3 farklı model tanıtan Apple, aynı zamanda akıllı saat modeli Apple Watch Series 5'i de kullanıcıların beğenisine sundu.

Kullanıcılar, 18 Ekim'den itibaren yeni iPhone 11 modellerini ve Apple Watch Series 5'i; App Store'lardan, yetkili Apple satıcılarından ve bazı operatörlerden satın alabilecek. Ancak yeni iPhone fiyatlarının, ne olacağı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

iPHONE 11 FİYAT LİSTESİ SIZDIRILDI

İsmi belli olmayan bir satış mağazasından sızdırıldığı iddia edilen aşağıdaki fotoğraf, iPhone 11 modellerinin ülkemizdeki satış fiyatlarını gösteriyor.  İşte o fiyatlar:

iphone 12

Yukarıdaki fiyatların doğru olup olmadığını öğrenmemiz için Apple'ın resmi açıklama yapması gerekiyor. Apple, büyük ihtimalle iPhone 11 modellerinin ülkemizde satışa çıkacağı tarih olan 18 Ekim'de, telefonların fiyatlarını resmi olarak açıklayacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

iPhone 11 modellerinin Türkiye fiyatları sızdırıldı

iPhone 11 modellerinin Türkiye fiyatları sızdırıldı

iPhone 11 modellerinin Türkiye fiyatları sızdırıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'ın dili sürçtü, Hulusi Akar düzeltti

Erdoğan'ın dili sürçtü, Hulusi Akar düzeltti

406
Şehitlere küfretti PÖH evinden aldı

Şehitlere küfretti PÖH evinden aldı

523
Irak'ta ölümlerin ardından sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Irak'ta ölümlerin ardından sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

74
Türkler, FETÖ'cü Enes Kanter'e tepki gösterdi

Türkler, FETÖ'cü Enes Kanter'e tepki gösterdi

111
Beklenen fırtına İstanbul'a geldi

Beklenen fırtına İstanbul'a geldi

60
Kaz Dağları'na villa yapmak için kesilen zeytin ağaçları

Kaz Dağları'na villa yapmak için kesilen zeytin ağaçları

213
Avrupa Parlamentosu, Volkswagen'in kararını kınadı

Avrupa Parlamentosu, Volkswagen'in kararını kınadı

176
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir