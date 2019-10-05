iPhone 11 modellerinin Türkiye fiyatları sızdırıldı

Apple, 10 Eylül tarihinde düzenlediği etkinlikte yeni iPhone serisini tanıttı. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max isminde 3 farklı model tanıtan Apple, aynı zamanda akıllı saat modeli Apple Watch Series 5'i de kullanıcıların beğenisine sundu.

Kullanıcılar, 18 Ekim'den itibaren yeni iPhone 11 modellerini ve Apple Watch Series 5'i; App Store'lardan, yetkili Apple satıcılarından ve bazı operatörlerden satın alabilecek. Ancak yeni iPhone fiyatlarının, ne olacağı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

iPHONE 11 FİYAT LİSTESİ SIZDIRILDI

İsmi belli olmayan bir satış mağazasından sızdırıldığı iddia edilen aşağıdaki fotoğraf, iPhone 11 modellerinin ülkemizdeki satış fiyatlarını gösteriyor. İşte o fiyatlar:

Yukarıdaki fiyatların doğru olup olmadığını öğrenmemiz için Apple'ın resmi açıklama yapması gerekiyor. Apple, büyük ihtimalle iPhone 11 modellerinin ülkemizde satışa çıkacağı tarih olan 18 Ekim'de, telefonların fiyatlarını resmi olarak açıklayacak.

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