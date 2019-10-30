iPhone 12 serisi, Qualcomm'un 5G modemlerini kullanacak

Samsung ve Huawei gibi akıllı telefon üreticileri, kendi 5G destekli telefonlarını piyasaya sürmesine rağmen, 5G destekli bir iPhone modeli henüz üretilmiş değil.

Geçtiğimiz aylarda Intel'in modem birimini satın alan Apple, kendi 5G modemini üretmek için çalışmalarına hız vermişti. Ancak gelecek yıl satışa çıkacak 5G destekli iPhone modellerinde Qualcomm'un modemlerini kullanacak Apple, kendi modemlerini ise 2022 yılından itibaren iPhone'lara getirecek.

GELECEK SENE 5G DESTEKLİ ÜÇ iPHONE MODELİ TANITILACAK

5G desteği konusunda diğer akıllı telefon üreticilerinin gerisinde kalan Apple, gelecek sene aradaki farkı kapatmak istiyor. Yeni yayınlanan bir rapora göre, iPhone 12 serisine ait 3 modelin de piyasadaki en gelişmiş 5G çiplerine sahip olacağı belirtildi.

Qualcomm'un X55 5G modemini telefonlara entegre etmeyi amaçlayan Apple, ayrıca bütün modellerde OLED ekranları tercih edecek.

Apple ayrıca, yeni iPhone modellerinin fiyatını yüksek bulan ve daha eski iPhone modellerini yükseltmek isteyen kullanıcılar için daha ucuz iPhone SE 2 modeli üzerinde çalışıyor. Gelecek yıl mart ayında satışa çıkması beklenen telefonda ise 5G desteğinin olması beklenmiyor.

iPhone SE 2 ile ilgili daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz:

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