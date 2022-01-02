Parkinson hastalığı nedir

Parkinson hastalığı; beyin ve sinir sitemini etkiler ayrıca nörolojik bir hareket bozukluğu olarak sınıflandırılır. Beynin hareketi kontrol etme yeteneğini etkiler ve denge sorunlarını ortaya çıkarır.

Beyni ve sinir sistemini etkileyen parkinson, denge ve koordinasyon sorunlarına neden olur.

Beynin kontrol etme yeteneğini etkileyen parkinsonun kesin bir tedavisi yoktur.

Ancak bazı ilaçlar hastalığın hafiflemesi konusunda destekleyici olabilir. Bazen ise semptomların iyileşmesi için beynin çeşitli bölgelerine cerrahi olarak müdahale edilir.

PARKİNSON NEDİR

Parkinson, "motor sistem hastalıklar" adı verilen gruba aittir ve dopamin üreten beyin hücrelerinin kaybıyla ortaya çıkmaktadır. Hastalık yaygın olarak 40 ile 75 yaş arasındaki kişilerde ortaya çıkar.

Kademeli olarak ilerleyen (progresif) bir hastalık türüdür ve yol açtığı el, kol, bacak, çene ile yüzün titremesi gibi belirtiler zaman geçtikçe artar.

Hastalığı ilerleyen kişi; konuşma, yürüme zorluğu yaşar ve günlük işlerini tek başına halledemez duruma gelir.

PARKİNSON HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Bu hastalığın belirtileri kişiden kişiye değişebileceği gibi ilk başlarda da fark edilmeyebilir. Başlangıçta vücudun tek tarafı zaman geçtikçe ise ki tarafı etkilenir.

El titremesi (tremor), başparmağın kontrolsüz hareketleri, çene ve dudakta hafif olan titremeler hastalığın en net belirtileri arasında gösterilir. Belirtilerin şiddeti her hastada farklıdır.

Bunun yanında hareketlerde yavaşlama, el yazısının değişmesi ve konuşmada değişimler belirtiler arasında yer alır.

Hastalığın 5 evresi vardır ve 5. yani son evre yatağa düşürmeye kadar götürür.